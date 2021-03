Os adjuntos de Sinisa Mihajlovic entraram com ação no TAD a exigir uma indemnização de 2,9 milhões de euros ao Sporting, de acordo com o que se pode ler no Relatório e Contas publicado pela SAD leonina.

Emilio De Leo, Massimiliano Marchesi, Diego Raimondi e Miroslav Tanjga invocam terem celebrado contrato de trabalho com o Sporting em junho de 2018 e pedem que lhes seja pagado o valor residual desses contratos.

O Sporting, por outro lado, defende que não celebrou quaisquer contratos com os referidos técnicos e considera que a petição deles não tem fundamental. Recorde-se, no entanto, que em 2020 o TAD já deu razão a Mihajlovic num caso semelhante.