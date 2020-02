O Santa Clara-P. Ferreira do último fim de semana ficou marcado, primeiro, pelo adiamento de sábado para domingo; e depois pelas acusações de elementos dos pacenses sobre o que causou esse adiamento.

Agora, foi também divulgada a razão para uma altercação que aconteceu entre responsáveis das duas equipas, após a flash interview de Pedrinho, jogador do Paços.

De acordo com o relatório do delegado da Liga ao jogo, finda a entrevista do médio pacense, na qual este proferiu algumas palavras críticas para com a Liga e o Santa Clara, Paulo Clemente, diretor e antigo avançado da equipa açoriana, dirigiu-se ao adversário com as seguintes palavras: «Oh Pedrinho, quantas vezes desceste?»

«Esta situação provocou uma aglomeração de agentes desportivos de ambos os clubes na zona técnica, não tendo sido visualizada qualquer agressão física, apenas troca de palavras imperceptíveis», lê-se ainda no mapa de castigos divulgado pela Liga, onde se percebe que da referida situação resultou uma multa de 123 euros a Clemente.