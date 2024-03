Sorriso, extremo do Famalicão, venceu o prémio do Golo do Mês de fevereiro da liga portuguesa, depois de recolher a preferência dos adeptos.

O momento ocorreu na 21.ª jornada, no jogo entre o Farense e o Famalicão (1-1), com o brasileiro a rematar forte fora de área, sem qualquer hipótese para o guarda-redes adversário.

O golo de Sorriso venceu os tentos de Rafa Mujica e Jason (FC Arouca), Rafik Guitane (Estoril Praia), Abel Ruiz (SC Braga) e David Neres (SL Benfica).

Veja o golo: