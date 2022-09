O extremo Álvaro Djaló não tem precisado de muitos minutos para causar impacto no Sporting de Braga. Em Vila do Conde, o jogador de 23 anos serviu Ricardo Horta para o terceiro golo dos arsenalistas na vitória sobre o Rio Ave (3-2) e elevou para quatro o número de assistências na presente edição da Liga.

Nesta altura, o jovem que ainda nem sequer foi titular, é o rei das assistências do campeonato, com um passe decisivo a cada 32 minutos. Djaló já participou em cinco jogos da Liga, num total de 128 minutos e só ficou «em branco» diante do Vitória de Guimarães.

Na retina, fica ainda a assistência para o golo de Abel Ruiz na ronda inaugural do campeonato diante do Sporting, ultrapassando Ricardo Esgaio antes de servir o espanhol para o 3-3 final.

Quanto ao top de assistentes, o companheiro Ricardo Horta e o sportinguista Pedro Gonçalves, ambos com três passes para golo, são os perseguidores diretos.

Os reis das assistências da Liga:

1.º - Alvaro Djaló (Sp. Braga): quatro

2.º - Ricardo Horta (Sp. Braga): três

3.º - Pedro Gonçalves (Sporting): três

4.º - Abel Ruiz (Sp. Braga): duas

5.º - Rochinha (Sporting): duas

6.º - Bah (Benfica): duas

7.º - Eustáquio (FC Porto): duas

8.º - Tiago Santos (Estoril): duas

9.º - Pedro Porro (Sporting): duas

10.º - Iuri Medeiros (Sp. Braga): duas