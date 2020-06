João Henriques, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Sp. Braga, na Cidade do Futebol, a nova casa dos açorianos para o que resta do campeonato.

«Nós somos sem sombra de dúvidas a equipa com mais coragem. Fomos muito bem-recebidos, temos excelentes condições, mas mudar toda a logística dos Açores para o Continente não foi fácil.

Preferíamos estar junto das nossas famílias, na nossa ilha, mas quisemos ser parte da solução e não do problema, mas para proteger os açorianos, aceitámos vir para aqui. Com coragem para enfrentar estes jogos que faltam.»

[Santa Clara andou sempre atrás do resultado, mas acabou por vencer]

«O Sp. Braga entrou melhor, mas até ao final da primeira parte, as melhores situações eram do Santa Clara. Ao intervalo, o empate era injusto para nós. Fomos superiores, mesmo na primeira parte. Na segunda, novamente no primeiro remate que fez, o Sp. Braga fez golo, mas fomos atrás e merecemos vencer. Apesar dos 15 dias a mais de trabalho que o adversário teve, quem mostrou saúde fomos nós. Isso deixa-nos orgulhosos e tranquilos. Estamos muito mais próximos da permanência, o que significaria a terceira temporada consecutiva na Liga, o que seria inédito. E vamos correr atrás dos outros dois objetivos: melhorar a posição e os pontos da época passada.»

[o Santa Clara sonha com a Europa?]

«Sonhamos com o próximo jogo e com mais três pontos. Se no final tivermos mais 42 do que os da época passada, ficamos felizes. Mas disse aos jogadores antes deste jogo que se nos dessem mais 15 pontos, nós conseguíamos 45, mas eu dizia que não assinaria por baixo. E os jogadores também não, porque são muito ambiciosos.

Vamos querer encurtar distâncias para os da frente, os habitués da luta pela Europa, mas sabemos que vai ser difícil.

O que nos move é sermos competitivos, jogando onde quer que seja. Viemos para o Continente para fazer dez jogos fora. Mas isso não será desculpa. Vamos potenciar muitos jogadores e deixar orgulhosa toda a região. Vamos retribuir ganhando. Essa é a ambição deste grupo de trabalho.»

[sobre a tranquilidade da classificação]

«A posição tranquila permite sentir confiança no trabalho diário. Temos menos de um mês de trabalho desde o regresso, e apresentámo-nos desta forma. A nossa ideia de jogo está muito bem vincada. O que não se negoceia é o carácter destes jogadores. E isso dá-nos muita confiança para defrontar qualquer adversário. Quisemos mais do que o adversário e tivemos a estrelinha de marcar mesmo a acabar.»