Niakaté, defesa do Sp. Braga, foi eleito o jogador mais duro de 2023 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol.

O central foi expulso cinco vezes este ano. Frente ao Sporting, ao V. Guimarães e ao Gil Vicente no campeonato. No jogo com o FC Porto, da Taça de Portugal, e no duelo com o Union Berlin, da Liga dos Campeões.

Cristian Lema, antigo jogador do Benfica que joga agora no Lanús da Argentina, e Jose Canale, também do Lanús, ficaram atrás de Niakaté com quatro cartões vermelhos em 2023. Canales viu mesmo os quatro cartões vermelhos num espaço de apenas 14 jogos.