O Sporting de Braga já definiu o nome do sucessor de Rúben Amorim, depois de ter chegado a acordo com o Sporting para a mudança do treinador para Alvalade. Custódio, que orienta atualmente a equipa de juvenis, irá assumir o cargo.



Custódio tem 36 anos, terminou a carreira de jogador em 2017 e assumiu funções técnicas no Sporting de Braga. O antigo médio começou por ser treinador-adjunto da equipa B e assumiu na presente temporada a formação de Sub-17.



A equipa de Sub-17 do Sp. Braga ocupa atualmente o segundo lugar na segunda fase da Série Norte do Campeonato Nacional de Juniores B, a seis pontos do líder FC Porto.