O treinador do Sporting, Ruben Amorim, deixou esta terça-feira elogios ao Portimonense, adversário na 16.ª jornada da I Liga, apontando à qualidade dos algarvios a nível defensivo, nas bolas paradas e no registo fora de casa no campeonato.

«O jogo mais difícil vai ser com o Portimonense, uma equipa que joga muito bem, tem mais pontos fora do que em casa, porque defende bem, é bom nas bolas paradas e tem jogadores rápidos na frente e que podem criar problemas. Podem jogar com três centrais ou quatro defesas e isso muda um pouco a preparação, mas os jogadores estão preparados para isso», apontou Amorim, em conferência de imprensa, esta tarde, na antevisão à partida.

O técnico dos leões deixou ainda apontamentos particulares sobre o japonês Shoya Nakajima, sobre quem quer atenção para não haver problemas para a sua equipa.

«O Nakajima tem sido um jogador importante e temos de ter muita atenção, porque joga numa posição dez e acho que nos pode criar problemas. Sabemos que o Aylton não joga, é importante na equipa, jogará outro muito rápido e olhamos para o Portimonense como se fosse uma final, temos de vencer e jogar bem, é importante para manter os adeptos com a equipa. Queremos manter isto: jogar bem e ganhar», notou.

O Sporting-Portimonense joga-se a partir das 21 horas de quarta-feira, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.