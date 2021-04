Sebastián Coates foi eleito o defesa do mês de março da Liga, numa votação feita por todos os treinadores do campeonato.

O defesa-central do Sporting recolheu 24,29 por cento dos votos, e bateu assim a concorrência de Otamendi (Benfica), com 16,43 por cento dos votos, e Pepe (FC Porto, com 13,57 por cento dos votos.

Coates conquista a distinção pelo segundo mês consecutivo, ele que em março foi decisivo no triunfo dos leões frente ao Santa Clara, ao apontar o golo da vitória aos 90+3 minutos.