João Henriques, treinador do V. Guimarães, na conferência de imprensa após a derrota com o Sporting, em Alvalade.

«A nossa estratégia resultou nas oportunidades de golo que se equivaleram para as duas equipas. Nós tivemos duas bolas nos ferros, o Sporting teve uma, mais o remate do Pedro Gonçalves e uma ou outra, na primeira parte.

Conseguimos tirar profundidade ao Sporting, com uma estrutura nova que fomos obrigados a ter devido às ausências. E também controlámos a largura e na segunda parte melhorámos ao não permitir a circulação de bola dos centrais, que nos criou algumas dificuldades na primeira parte.

Por isso, soube a pouco este resultado. Porque sentimos que foi uma questão de eficácia- Se tivéssemos tido a mesma eficácia que o Sporting, o resultado podia ser outro.

Permitimos um golo de bola parada, mas fizemos um jogo competente. Foi um jogo de muitos duelos. Vínhamos aqui para tentar ganhar, não era para empatar. Focados no jogo com o Tondela.»

[sobre as três derrotas consecutivas]

«Esta fase resolve-se com vitórias. É a única forma de resolver este problema. Hoje faltou-nos a eficácia. Os adeptos estão insatisfeitos porque não ganhamos e essas manifestações [de desagrado] são boas para perceberemos que estamos num clube grande. Estamos tranquilos e confiantes de que vamos voltar a fazer as coisas bem para conseguir conquistar o que queremos ter no final da época.»