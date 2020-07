Declarações do treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 32.ª jornada da I Liga:

«Foi um jogo equilibrado, as equipas não fizeram um grande jogo, algo encaixadas, o que limitou, sempre na procura dos melhores momentos para pressionar, sem perder a capacidade de estar organizado. Acho que aconteceu isso dos dois lados.»

«Na segunda parte, o FC Porto consegue desbloquear um bocadinho o jogo com o golo através de canto. O segundo golo surge numa situação de transição, nós mais desequilibrados, no entanto a ideia que fica do resultado 2-0 é que não transparece a superioridade.»

«A maturidade é revelada pela qualidade que nós temos, de cada um dos jogadores, que estão a crescer naturalmente. É diferente jogar contra jogadores que estiveram em competições internacionais e outros que estão a iniciar. Mas isso faz parte das equipas, FC Porto também introduziu jovens. O FC Porto, com a vantagem, conseguiu destacar-se na superioridade do resultado apenas. Nós também tivemos oportunidades e essa definição acabou por ditar um bocadinho o rumo do jogo. Nós fomos para cima, o FC Porto procurou encaixar-se mais e sair em contra-ataques.»

«Um campeão é sempre merecido, parabéns ao FC Porto. Nós temos dois jogos importantes, prepará-los da melhor forma e pensar na próxima época.»