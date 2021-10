Pepa, treinador do V. Guimarães, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em Alvalade.

«No futebol a justiça é feita de golos. Entrámos bem, tivemos dez ou 15 minutos de qualidade a chegar com qualidade. Depois disso, o Sporting tomou conta do jogo. A jogar na profundidade, onde estávamos com dificuldade e o onde o Sporting é muito forte. O Palhinha e Matheus estiveram muito bem no corredor central e mesmo quando saíamos por fora, voltávamos para trás e deixávamos o Sporting de frente para o jogo.

Na segunda parte, foi completamente diferente, eliminámos a pressão de três que o Sporting fazia na frente e discutimos o jogo como queríamos. Foi um jogo intenso, bem jogado e quem marcou merece ganhar. Ponto final.

[frustrado depois de perder com o Sporting depois de perder com o Benfica?]

«Qualquer resultado negativo deixa-me triste, mas tenho de olhar para além do resultado. A equipa não caiu na segunda parte, pelo contrário. A resposta foi muito boa.

A perda dos duelos individuais, que aconteceu muito, preocupa-me, mas temos de dar mérito aos jogadores do Sporting. Não saio frustrado pela forma como jogámos. A equipa jogou de olhos nos olhos, teve coragem de pegar no jogo para fazer de tudo para marcar, mas não conseguiu, por mérito do Sporting.

[golo de Coates com ‘receita’ repetida]

«Não há problema em reconhecer que é mérito do Sporting, tentámos controlar, mas o desvio ao primeiro poste, complica tudo. Temos de fazer os nossos golos para conseguir reverter a situação.»

[equipa está a crescer]

«Como tudo na vida, é preciso tempo. O mais importante são os pontos, mas tem de haver uma ideia, o ADN, se quisermos chamar-lhe assim. O mais importante é ter ideia enraizada. Por isso é que ao intervalo estávamos todos frustrados porque não estávamos a ser iguais a nós próprios. Mas a inteligência e intensidade dos jogadores foi muito boa. O mínimo que os nossos adeptos exigem é entrega dentro de campo e nós deixámos lá tudo.»