Declarações do futebolista do Sporting, Matheus Nunes, após a vitória dos leões por 3-1 ante o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 13.ª jornada da I Liga:

«O nosso segredo é trabalhar sempre da mesma maneira, não importa quem vai lá para dentro. Nós somos uma equipa unida, acreditamos no processo, nas ideias do mister e o segredo é o trabalho e a união.»

[Crescimento na equipa:] «Acho que se deve à confiança que sempre me passaram desde o primeiro minuto, o mister acredita em mim, mas quero realçar o trabalho da equipa. Fizemos um jogo muito completo e acho que fomos merecedores da vitória.»