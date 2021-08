Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o triunfo dos leões em casa do Sp. Braga, em jogo da segunda jornada da Liga.

««Fomos uma equipa muito competente, dominámos na primeira parte e quase todo o jogo. Podíamos ter sido melhores no ataque, faltou-nos alguma energia que costumamos ter, mas até ao golo não houve grande hsitória, o jogo foi dividido, mas com ascendente do Sporting. Depois marcámos, desligámos um pouco e depois da expulsão o jogo só teve um sentido.

[sobre a reta final de menor fulgor]

«Houve algum cansaço também e o Sp. Braga também aprende, já nos conhece, meteu um bloco baixo de dez homens. Mas mérito dos jogadores que aguentaram o resultado.»

[Sporting sofreu depois de entrar Ugarte]

«Mesmo se tivesse o Palhinha não tinha impacto ali. Íamos meter o Dani Bragança porque tem qualidade com bola e precisávamos de bola e se tivéssemos clarividência, podíamos ter marcado o terceiro. Sofremos depois de meter o Ugarte, mas o treinador devia ter mudado mais cedo.»