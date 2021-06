Nélson Lenho está de saída do Desp. Chaves para assumir o cargo de diretor desportivo do Boavista, adiantou A Bola e confirmou o Maisfutebol.



O antigo futebolista ainda está a trabalhar nos flavienses de forma a deixar tudo preparado para sair do clube no final deste mês. Lenho, de 37 anos, iniciou carreira de dirigente nos transmontanos há dois anos após terminar o percurso como jogador.



Lembre-se que os axadrezados não têm ninguém no cargo de diretor desportivo desde a saída de Ricardo Costa em janeiro.



No Bessa Lenho vai trabalhar com João Pedro Sousa, novo treinador do Boavista, depois da saída de Jesualdo Ferreira.