Terminada a missão na equipa principal do Sp. Braga, Artur Jorge vai orientar a equipa de sub-23 dos bracarenses na próxima temporada, sabe o nosso jornal.

A decisão do presidente do clube, António Salvador, foi comunicada, de resto, na manhã desta segunda-feira, a qual foi aceite com naturalidade.

Ora, refira-se que já estava previsto que Artur Jorge assumisse a formação de sub-23 dos Gverreiros do Minho antes do treinador substituir Custódio, de forma interina, no comando técnico da equipa principal, cargo que ocupou com sucesso, uma vez que conduziu os minhotos ao terceiro lugar da Liga.

Em relação ao novo treinador do Sp. Braga, é expectável que até ao final da semana haja novidades.