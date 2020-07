O FC Porto regressou na manhã desta terça-feira ao trabalho, depois de um dia de folga, agora com foco total na final da Taça de Portugal marcada para as 20h45 do próximo sábado para Coimbra.

Matheus Uribe e Luis Díaz, que se lesionaram no último jogo com o Sp. Braga, fizeram apenas tratamento, tal como Iván Marcano, mas, segundo o boletim clínico do clube, Chancel Mbemba já voltou a treinar.

O central falhou o jogo com o Sp. Braga devido a «fadiga muscular», mas já voltou a trabalhar, ainda que de forma condicionada.

Sérgio Conceição volta a orientar novo treino esta quarta-feira, pelas 10h30, novamente no Olival.