O treinador do Tondela, Natxo González, afirmou esta terça-feira, no regresso do Tondela aos treinos, que a equipa não pode adormecer, com vista às dez jornadas da I Liga que estão por disputar, autorizadas pelo Governo no plano de desconfinamento no país.

«Não há experiência de uma situação destas, porque não foi estarmos só parados, foi estarmos metidos em casa. Portanto, temos de preparar-nos, não para uma época de 38 ou 34 jornadas, mas para dez jogos decisivos», afirmou o técnico espanhol, em declarações aos canais do clube.

«Nem tampouco poderemos dormir, há que tentar pôr o corpo bem o quanto antes. Depois de estarmos dois meses metidos em casa, voltar a sair e a ver a luz, é estanho e creio que temos de adaptar-nos a tudo isso nesta primeira semana», apontou o treinador do Tondela, cujo plantel realizou testes à covid-19 na véspera, antes dos treinos de forma individual esta terça-feira, em seis horários distintos.

Na próxima semana, o plantel deve começar a fazer treinos em conjunto, segundo o protocolo da Liga.

Na altura da suspensão do campeonato da I Liga, o Tondela era 14.º classificado, com 25 pontos e preparava-se para defrontar o Benfica, no Estádio da Luz.