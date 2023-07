Reforço do Vitória de Guimarães para a nova temporada, Ricardo Mangas lesionou-se no encontro de preparação do último domingo diante do Wolverhampton e vai falhar os primeiros jogos de 2023/24.

Segundo nota oficial dos vimaranenses, o lateral-esquerdo ex-Boavista contraiu uma lesão no adutor esquerdo e vai ser operado esta quinta-feira, em Londres.

Refira-se ainda que André André, Mikel Villanueva, Jorge Fernandes e Matheus Índio, a contas com «ligeiros problemas físicos», estão entregues ao departamento médico do Vitória.

O primeiro jogo oficial da equipa de Moreno está marcado para 26 de julho, diante dos eslovenos do NK Celje, na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.