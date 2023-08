O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, sublinhou esta sexta-feira que defrontar o Benfica é sempre difícil e que os gilistas têm de estar «ao melhor nível» para somar os três pontos no duelo da 3.ª jornada da I Liga.

«O Benfica é sempre forte, e, seja qual for o momento da época, está sempre a lutar para ser campeão. Mesmo tendo entrado com um resultado menos bom na primeira jornada [ndr: derrota com Boavista, por 3-2], sabemos que só um Gil Vicente no seu melhor nível é que poderá tentar conquistar os três pontos», disse Vítor Campelos, em conferência de imprensa, apontando este como um jogo de «elevado grau de dificuldade».

«Sabemos do valor do nosso adversário, e temos muito respeito, mas estaremos preparados para fazer um bom jogo. Queremos demonstrar a qualidade que temos no nosso plantel, e, com o apoio do nosso público, queremos ficar com os três pontos», prosseguiu, assumindo que «gostaria de repetir» novo triunfo caseiro ante o atual campeão nacional, depois de ter ganho em casa pelo Desportivo de Chaves, na edição 2022/23 do campeonato, por 1-0.

«Sabemos que o Benfica, nesta altura, conta quase com o mesmo onze, com exceção do Grimaldo e do Gonçalo Ramos. É uma equipa forte, que mexeu pouco, e já está a trabalhar há mais tempo que nós. Mas tento fazer acreditar os nossos jogadores que podemos vencer qualquer adversário se confiarmos nas nossas capacidades», disse Campelos, que foi ainda questionado sobre a situação do guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos, rendido por Samuel Soares no jogo da jornada anterior, no Benfica-Estrela.

«Qualquer guarda-redes que esteja no plantel do Benfica tem de ter qualidade. Nestes casos, quando entra um atleta menos utilizado, até acontece de se superar para mostrar argumentos. Temos é de estar focados em fazer o nosso jogo», frisou.

Campelos não pode contar com os lesionados Murilo e Ali Alipour, sendo que ainda não deve utilizar o reforço Félix Correia, emprestado pela Juventus, que chegou a Barcelos na quinta-feira.

O Gil Vicente-Benfica, que tem já lotação esgotada, está agendado para as 20h30 de sábado. João Pinheiro é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.