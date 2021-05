O guarda-redes do Vitória de Guimarães, Bruno Varela, é baixa de última hora nos minhotos para a receção ao Benfica, da 34.ª jornada da I Liga, às 20 horas desta quarta-feira.

Segundo apurou o Maisfutebol, na sequência da notícia avançada pelo jornal O Jogo, o jogador de 26 anos sofreu uma lesão muscular aguda do adutor longo da coxa direita, na terça-feira, véspera do encontro com os encarnados.

Varela sai assim da convocatória de 23 jogadores, que conta, para guarda-redes, com Matous Trmal e com Jhonatan.

Bruno Varela fez 33 jogos esta época, 31 deles na I Liga e dois na Taça de Portugal.

Trmal, o outro guardião já utilizado na equipa principal em 2020/2021 (três jogos) pode, curiosamente e caso seja titular, fazer o terceiro jogo da época contra o Benfica. Defendeu os minhotos na Luz, para a Taça da Liga e para o campeonato, bem como na receção ao Marítimo, também para a Liga. Bruno Varela, que já passou pelo Benfica, acaba assim por não defrontar os encarnados nos três duelos desta temporada.