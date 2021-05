André Almeida marcou o melhor da Liga no mês de abril, anunciou o organismo.



O pontapé fortíssimo de fora da área ao ângulo da baliza do Moreirense valeu ao jovem jogador do Vitória a conquista do prémio.



Assim, o médio de 20 anos superou a concorrência de de Walterson, do Moreirense, de Beto, do Portimonense, de Seferovic, do Benfica, de Iván Jaime, do Famalicão, e de Afonso Sousa, do Belenenses SAD.



Recorde o golo de André Almeida: