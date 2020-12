Rui Costa foi designado como o novo vídeo-árbitro (VAR) do V. Guimarães-FC Porto, jogo que encerra, esta terça-feira, a 11.ª jornada da I Liga (21h00).

A alteração de Vasco Santos por Rui Costa foi oficializada esta manhã pela Federação Portuguesa de Futebol, que fala em «motivo de doença» para a alteração.

Também devido a doença, o mesmo acontece no penúltimo jogo da jornada, esta tarde (18h45), entre Moreirense e Santa Clara, no qual Rui Oliveira rende Luís Ferreira como VAR. Luís Ferreira já tinha também sido substituído por Tiago Martins como VAR do Nacional-Tondela, realizado no sábado, o que configura três alterações do VAR no total desta jornada.