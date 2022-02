O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, espera um «excelente espetáculo» no duelo entre os vizelenses e o Gil Vicente, da 22.ª jornada da I Liga, a partir das 20h30 de domingo. Na antevisão à partida, o técnico dos nortenhos elogiou aspetos do adversário, mas afiançou que a sua equipa tem capacidade para vencer.

«Antevejo um excelente espetáculo, um bocado à imagem do que foi o jogo da primeira volta. Ainda nos lembramos daquele jogo, em que houve muitas oportunidades, quatro golos, um golo anulado [ndr: ao Vizela] por um centímetro, duas equipas com futebol muito positivo, uma promoção muito grande ao futebol», vincou, na antevisão, alertando para as valias do oponente em termos defensivos, mas também ofensivos.

«O Gil Vicente é uma equipa muito agressiva sem bola, que fecha muito bem os espaços ao seu adversário. Depois, em transição, consegue ser uma equipa rápida e vertical. Quando a bola entra nos três jogadores da frente, eles são fortes na decisão e no ‘um para um’», analisou Álvaro Pacheco, elogioso sobre o «padrão de jogo muito positivo» da equipa comandada por Ricardo Soares, treinador que não vai estar no banco devido a castigo.

«Temos de estar ao nível que temos estado, melhorando o foco defensivo. Temos de olhar para o que somos e de dar continuidade ao que tem sido a nossa evolução. Temos de ser uma equipa mais estável, mais compacta. Temos de ser capazes de manter o nosso jogo posicional e de aproveitar os espaços para levar a bola às zonas de finalização», perspetivou, revelando ainda que o central Fernandes e o médio Raphael Guzzo estão indisponíveis, por lesão.

Questionado ainda sobre os desacatos vividos no final do embate de sexta-feira entre FC Porto e Sporting (2-2), no Estádio do Dragão, no Porto, o técnico diz que não se revê «em nada daquilo» que se viu.

O Vizela é 11.º classificado com 23 pontos e recebe o Gil Vicente, quinto com 34, a partir das 20h30 de domingo. O jogo é arbitrado por Nuno Almeida e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.