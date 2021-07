Yan Said, filho do ex-jogador Wender, renovou contrato com o Sporting Braga.



Numa nota publicada no site oficial, os bracarenses informam que o novo vínculo do avançado de 18 anos é válido até 2026. Lembre-se que o internacional jovem por Portugal assinou o primeiro contrato profissional com o Sp. Braga em 2019 e ficou blindado com uma cláusula de 25 milhões de euros.



Ligado aos minhotos desde tenra idade, Yan jogou na equipa B e de sub-23 na última temporada e apesar de já ter integrado os trabalhos da equipa principal, ainda não se estreou.