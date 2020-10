Ronald Koeman admitiu que Leo Messi podia estar num melhor momento de forma, mas reiterou a confiança no argentino, que soma apenas um golo nos quatro jogos já realizados esta temporada.

«O seu rendimento podia ser melhor neste momento, mas ele está feliz, está a trabalhar e quer ser capitão. Não tenho queixas, também teve azar com os postes. Não tenho dúvidas do desempenho dele e vamos vê-lo nos próximos jogos, tenho a certeza», sublinhou o técnico do Barcelona.

Koeman falava na antevisão ao jogo da Liga dos Campeões, diante do Ferencvaros, e admitiu que os catalães não são favoritos à conquista da prova.

«Ser jogador ou treinador do Barça implica sempre ter pressão para ganhar (…). Estar no Barcelona tem que ser para ganhar títulos, seja no campeonato ou na Europa. Não somos os favoritos máximos, mas podemos ir longe», atirou.