Guillame Balague, escritor e jornalista que escreveu a biografia autorizada de Lionel Messi, recorreu às redes sociais para explicar a ausência de Lionel Messi da gala do FIFA The Best. De acordo com o espanhol, tudo ficou a dever-se a razões estritamente desportivas, na preparação de uma temporada que o jogador imagina muito exigente.

«Messi começou a treinar no Inter Miami e viajar para Londres significaria 3/4 dias perdidos», começou por referir.

«Ele tem de se ajustar ao seu novo calendário de futebol. Ele teve alguns problemas físicos no segundo semestre do último ano e quer fazer uma pré-temporada adequada (não a teve na temporada passada), com um primeiro jogo a ser disputado já esta semana,»

De acordo com Guillame Balague, o astro argentino quer fazer uma boa preparação da época que vai começar e que traz lá mais para a frente a Copa América.

«Ele leva muito a sério a preparação da pré-temporada, principalmente em uma época tão importante para o Inter Miami e, claro, para a Argentina, com a Copa América.»