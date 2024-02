O Departamento de Desposto da autarquia de Hangzhou, na China, cancelou particular que a Argentina devia realizar na cidade, frente à Nigéria, de José Peseiro, face ao descontentamento no país com a ausência recente de Lionel Messi.

«Tendo em conta o motivo que todos sabem, considera-se que não estão reunidas as condições para a realização do evento, pelo que foi decidido que o evento deveria ser cancelado», anunciou o Departamento de Desporto nas redes sociais.

O jogo da Argentina, frente à Nigéria, em Hangzhou seria um dos dois que a seleção iria realizar numa digressão pela China em março: está também previsto um particular com a Costa do Marfim em Pequim, mas mesmo esse está em dúvida.

Recorde-se que uma seleção de Hong-Kong realizou um jogo frente ao Inter Miami no dia 4 de fevereiro, no qual Messi não participou, apesar dos pedidos repetidos do governo chinês e das autoridades de Hong Kong.

No final da partida, foi alegado que Messi não teria jogado devido a uma lesão, mas o descontentamento aumentou quando quatro dias depois Messi já jogou um particular do Inter Miami com o Vissel Kobe, no Japão, o que foi visto como um desrespeito pela China.

«Tínhamos a aspiração de criar um momento icónico de apoio aos esforços do governo para mostrar ao mundo o quão relevante e emocionante é Hong Kong. Esse sonho acabou para nós e para todos aqueles que compraram bilhetes para ver Messi em campo», lamentou o organizador do jogo, que reembolsou os adeptos em 50 por cento do preço dos ingressos.