Darwin Núñez estreou-se a marcar pelo Liverpool na quinta-feira, e não quis fazer a coisa por menos: na goleada frente ao Leipzig (5-0), o internacional uruguaio assinou um póquer.

Ora, atentos à exibição do avançado estiveram vários jogadores com quem Darwin partilhou o balneário no Benfica nos últimos dois anos.

Otamendi, por exemplo, foi um deles. «Animal! Vamos em frente, uruguaio», escreveu o argentino nas redes sociais de Darwin.

Gilberto escreveu «craque», enquanto Gil Dias também quis deixar o seu aplauso ao antigo colega. Carlos Vinícius, agora no PSV, também esteve atento e até Luis Díaz, agora companheiro de Darwin nos reds e antigo jogador do FC Porto fez questão de deixar um elogio público nas redes sociais. «Animal», escreveu.