Quem é o próximo James Bond? Esta é a pergunta que vale milhões por estes dias, altura em que estreia o último filme do 007 protagonizado por Daniel Craig.

Ora, numa entrevista com Jamie Carragher, o ator britânico de 53 anos afirmou que Jurgen Klopp podia ser o próximo Bond. A resposta do técnico do Liverpool chegou esta sexta-feira e foi mesmo... à Klopp.

«Se eu saísse da piscina só de calções de banho esse era o momento em que toda a gente desligava a televisão», respondeu o alemão, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Manchester City, agendado para domingo.

Klopp confessou ainda que é fã dos filmes e que «quando era miúdo queria ser o James Bond».

O futuro do técnico não deverá passar pelo grande ecrã, no papel do agente secreto mais famoso do mundo, mas Klopp diz que «não faz mal.» «Todos temos o nosso trabalho para fazer. Ele tem de salvar o mundo, eu tenho de ajudar o Liverpool.»