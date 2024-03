Luís Figo, antigo internacional português, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol «Marca», onde abordou vários temas da atualidade do futebol. O antigo jogador de Sporting, Barcelona, Real Madrid e Inter mostrou-se contra a Superliga e explicou o porquê.

«O que vejo é que um jogador como eu, que começou a jogar no Sporting, da forma como é feita a Superliga, nunca terá oportunidade de jogar. O meu sonho sempre foi jogar a Liga dos Campeões, porque vi na televisão e disse: ‘Quero ser como eles’. Então, a Superliga, pelo que entendi, não permite que um jogador como eu, que começa no Sporting aos 22 anos, tenha acesso à competição máxima. Achas que essa é uma competição que eu deveria apoiar quando vivenciei o outro processo? E as ligas nacionais? Eles vão matá-las. O que acontece com o Osasuna ou com o resto das equipas? E os jovens ou o futebol feminino? Por tudo isto, não posso concordar com uma competição como a Superliga e nunca o farei», começou por dizer o Bola de Ouro de 2000.

Portugal no Euro 2024

Nas mesmas declarações, Figo comentou as hipóteses de Portugal sagrar-se, de novo, campeão europeu. O antigo internacional português considerou que a seleção nacional tem uma das melhores equipas do mundo e que é uma das favoritas a conquistar o troféu na Alemanha.

«Temos uma das melhores equipas do mundo, digo-o sinceramente, com muito talento e experiência. Somos um dos favoritos ao título, com França, Inglaterra... Depois há também os habituais, com Espanha, Alemanha, Bélgica... Acho que vai ser um campeonato muito bom, sinceramente, e espero que Portugal possa sair campeão», disse Figo.

Cristiano Ronaldo e João Félix

Na entrevista ao jornal «Marca», o ex-jogador, agora com 51 anos, falou sobre Cristiano Ronaldo e afirmou que CR7 é o futebolista mais competitivo que já viu depois de…Figo.

«Ele é um animal, é o jogador mais competitivo que já vi depois de mim. Estou a brincar. Ele continua a marcar golos e sempre os fará, porque é um jogador com essa essência e esse dom... Fico feliz por ele, porque ele vai encerrar a carreira a marcar golos e a disputar grandes campeonatos.»

Figo comentou, também, o momento de João Félix, que, segundo o antigo extremo, precisa ser «mais bravo».

«Ele é muito talentoso, mas precisa ser um pouco mais... Como posso dizer? Ele tem de ser mais bravo, querer mais, mais e mais. Mas todos são como são e isso às vezes é muito difícil de mudar. Tem mostrado ter muita qualidade, mas precisa ter mais regularidade», afirmou o ex-jogador, que foi formado no Sporting.

Mbappé, Real Madrid e...Florentino Pérez

Figo passou também pelo Barcelona e pelo Real Madrid e, em declarações à Marca, pediu a Mbappé para ser feliz.

«Que seja feliz, isso é o mais importante da vida. Procurei a minha felicidade e tive a sorte de vir para o Real Madrid e ficar cinco anos.»

Por fim, Figo afirmou que o Caso Negreira «tem de ter consequências, porque é muito grave» e revelou que tem «uma relação politicamente e desportivamente correta» com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

«É uma relação de respeito e admiração, mas ao mesmo tempo há muitas coisas em que discordamos. Mesmo quando eu era jogador, eu não concordava e disse-lhe isso. E se eu tiver de te contar algo que não gostes, eu vou contar-te. Não vou calar-me perante ninguém e isso tem me trazido muitos problemas, mas graças a Deus sou livre e levo uma vida em que não preciso de bajular ninguém. Estou errado? Sim, mas sou responsável pelas minhas ações e declarações. Como posso dizer? Ele é o presidente do clube que apoio e do qual sou sócio. Ele é o presidente que me trouxe para Madrid e que... não me expulsou, mas que me disse que agora estava de saída. Temos uma relação politicamente e desportivamente correta», concluiu.