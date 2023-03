O percurso de Abel Ferreira no Palmeiras colocou-o na rota para comandar a seleção brasileira, pelo que o técnico luso é visto como um dos candidatos para assumir o cargo. Muricy Ramalho, atual coordenador do São Paulo e um histórico treinador brasileiro, elege Abel como o seu favorito para timoneiro da canarinha.

«Tem de ser o melhor do país, por isso, acho que tem de ser o Abel, porque já está habituado ao futebol brasileiro. Mesmo que digam: 'Mas os jogadores jogam todos fora'. Não interessa. Aqui, a imprensa é diferente, a logística é diferente, tudo é diferente, e ele já conhece. Além disso, é vitorioso», começou por dizer no programa «último Lance», da TNT Sports.

«Para comandar a seleção brasileira, é preciso ter vitórias e títulos. Ele já mostrou, nestes anos em que está no Brasil, que, ao dia de hoje, é o melhor. As pessoas têm de entender isso. Quando um treinador começa a ganhar muitos títulos, é porque é bom. Se não ganhou nada não serve. Às vezes, no Brasil, parece um crime dizer que alguém só pensa em ganhar. Vamos pensar no quê?», completou.

Desde 2020 no Palmeiras, Abel Ferreira, de 44 anos, já conquistou duas Libertadores, um Brasileirão, uma Supertaça Sul-Americana, uma Taça do Brasil e uma Supertaça do Brasil.