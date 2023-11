Abel Ferreira teve uma surpresa quando chegou a casa, após a recuperação épica do Palmeiras em casa do Botafogo, no triunfo por 4-3, que colocou o Verdão novamente na luta pelo título no Brasileirão.

Nas redes sociais, o treinador português colocou uma fotografia dos bilhetes com mensagens deixadas pelos vizinhos do prédio onde vive.

«Você é o melhor», «você é sensacional» e vários «eu te amo» foram algumas das frases que os vizinhos do técnico luso escreveram.

Na descrição da fotografia, Abel escreveu: «Tenho os melhores vizinhos do mundo.»