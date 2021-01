Apito inicial, oito passes do adversário, recuperação de bola e cinco passes até um golaço de Fábio Martins. O futebolista português abriu, esta tarde aos 34 segundos, a contagem no Al Ittihad-Al Shabab, com um golaço de pé direito ao canto superior esquerdo da baliza contrária.

Um momento sublime do português da equipa orientada por Pedro Caixinha, que vai dando vantagem ao Al Shabab na segunda mão das meias-finais da edição 2019/2020 da Taça Árabe dos Clubes Campeões. Na primeira mão, houve empate a duas bolas.

Esta competição é organizada pela União das Associações Árabes de Futebol (UAFA) e reúne 38 clubes, 19 da Confederação Asiática (AFC) e 19 da Confederação Africana (CAF).