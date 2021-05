O Al Hilal, treinado pelo português José Morais, conquistou este domingo o título nacional de futebol na Arábia Saudita.

No duelo da 29.ª e penúltima jornada, um golo de Bafetimbi Gomis, aos cinco minutos, valeu o triunfo tangencial na deslocação ao Al Taawon e selou o primeiro lugar no campeonato para o clube.

No outro jogo disputado este domingo, para as contas do título, o Al Shabab goleou na deslocação ao Al Faysaly, por 5-1, com um dos golos a ser apontado pelo português Fábio Martins.

Estes desfechos mantiveram o Al Hilal na liderança com quatro pontos de vantagem (58 pontos, para 54 do Al Shabab), quando apenas resta uma jornada para o final.

Este é mais um título num campeonato para José Morais, que tinha sido, em novembro de 2020, bicampeão da Coreia do Sul pelo Jeonbuk.