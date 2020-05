André Gomes concedeu uma entrevista à Eleven Sports, na qual abordou diversos temas, passando, claro, pela forma como surgiu na equipa principal do Benfica, lançado por Jorge Jesus.

E o atual jogador do Everton só tem elogios para o treinador português, a quem diz estar «muito agradecido» apesar de admitir que nem sempre era fácil lidar com o feitio do técnico.

«Jorge Jesus é um treinador com uma personalidade muito forte e vincada, mas que tenta tirar o máximo de cada jogador e consegue-o. Claro que as nossas orelhas saíam vermelhas de muitos jogos e treinos, mas duvido que haja algum jogador que não tenha gostado dele, porque ele ensina-te muito, desde que tenhas predisposição para aprender», declara.

André Gomes deixa também elogios ao Benfica, clube para o qual se transferiu em idade júnior, depois de ter passado pela formação do FC Porto e Boavista, referindo que a academia das águias é a melhor.

«As condições no Seixal são as melhores e os jovens têm tudo à disposição. A aposta que o Benfica fez nos últimos 10 ou 15 anos na formação foi muito séria e bem pensada. O clube montou bem os alicerces e só poderia dar frutos», defende.

«Desde a minha geração, com Bernardo Silva, Cancelo, Ivan Cavaleiro, entre outros, todas as gerações foram dando continuidade. Hoje em dia, os miúdos saem da formação do Benfica preparados para qualquer adversidade», conclui.