O Botafogo venceu, na última madrugada, na receção ao Universidad César Vallejo, por 4-0, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana.

A equipa de Luís Castro abriu a contagem por intermédio de Victor Sá (14m) e o ex-FC Porto Tiquinho Soares aumentou a vantagem em cima do intervalo (45+3m), de penálti. Na segunda parte, o ex-Estoril e FC Porto Carlos Eduardo fez o 3-0 (57m), enquanto Tche Tche, também de penálti, estabeleceu o resultado final aos 73 minutos.

Pelo meio, os peruanos ficaram reduzidos a nove jogadores, por expulsões de Villacorta (45m) e Garces (73m).

Depois do empate na jornada inaugural, o Boatafogo soma o primeiro triunfo na Taça Sul-Americana e é segundo classificado do Grupo A, com quatro pontos, menos dois do que o líder Liga de Quito. Seguem-se Magallanes, em terceiro, e César Vallejo, em quarto.

O resumo do jogo: