Abel Ferreira foi punido com dois jogos de suspensão na sequência da expulsão no jogo da Supertaça Brasileira com o Flamengo, em abril passado, que a ex-equipa de Jorge Jesus venceu no desempate por penáltis.

O treinador português foi numa primeira instância punido com um jogo de suspensão por «desrespeitar a arbitragem».

O Palmeiras recorreu do castigo, mas a Procuradoria também, reclamando uma pena mais pesada.

O Pleno do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) recusou o recurso do Palmeiras e deu provimento ao da Procuradoria, aplicando mais um jogo de castigo a Abel Ferreira, que vai falhar os jogos contra o Santos e o Atlético Goianiense, a 10 e 18 de julho, respetivamente.