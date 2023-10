O Cuiabá, equipa treinada pelo português António Oliveira, empatou ante o Cruzeiro na noite de sábado (já madrugada deste domingo em Portugal), num encontro que terminou sem golos, no fecho da 26.ª jornada.

Num encontro que aconteceu em paralelo com os compromissos das seleções e para o qual Cuiabá e Cruzeiro tiveram cerca de duas semanas de preparação, nem o «Dourado» nem a «Raposa» conseguiram ganhar um maior conforto face à zona de descida.

Na classificação, o Cuiabá é 11.º classificado, com 33 pontos, continuando a pontuar depois do triunfo ante o Fluminense (3-0), a 30 de setembro. A equipa de António Oliveira já não tinha duas jornadas seguidas a pontuar desde a série de quatro vitórias seguidas alcançada no início de agosto. O Cruzeiro é 13.º, com 31 pontos, mais quatro do que o Vasco, 17.º com 27 e a primeira equipa na zona de descida.