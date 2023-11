Bruno Fernandes comentou, esta terça-feira, as críticas de quem tem sido alvo por parte de alguns antigos jogadores, que consideram que o internacional português não deveria envergar a braçadeira de capitão do Manchester United.

«Não gosto de ser criticado, mas, ao mesmo tempo, tenho de fazer o que é melhor para a equipa. Provavelmente nem sempre estou certo, mas na minha cabeça, naquele momento, é a escolha certa», começou por dizer o médio luso em conferência de imprensa.

«Acho que é normal seres criticado quando jogas pelo Manchester United, mesmo quando fazes a coisa certa ou errada. Tenho de lidar com isso. Quando chegas, é tudo perfeito, fazes coisas diferentes no primeiro jogo, é só flores. Quando os resultados não aparecem e as exibições não são as que todos esperam… E os meus números fazem de mim um alvo, por isso não manter os números com golos e assistências, às vezes, é um problema para mim por causa da crítica», prosseguiu.

«Agora é a braçadeira, vai sempre haver alguma coisa, mas o meu foco está na equipa e no staff, em todos os que trabalham aqui no dia a dia e tenho a certeza de que estão felizes comigo. A minha maneira de ser é a mesma desde que cheguei. Não mudei por ser capitão. Nunca ninguém teve problemas comigo. Todos aqui estão felizes com a minha liderança», concluiu.

Bruno Fernandes, de 29 anos, cumpre a quinta temporada em Old Trafford. No início da época, recorde-se, Erik ten Hag retirou a braçadeira de capitão a Harry Maguire para nomear o internacional português.