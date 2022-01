O Fulham, orientado pelo português Marco Silva, empatou em casa com o Blackpool (1-1) e desperdiçou a oportunidade de dilatar a vantagem para o segundo classificado do Championship.

O goleador dos cottagers, Aleksandar Mitrovic, abriu o marcador logo aos seis minutos, com uma finalização à boca da baliza, após passe do luso-inglês Fábio Carvalho.

Antes do primeiro quarto de hora, um adepto precisou de receber assistência médica e o jogo esteve interrompido cerca de 45 minutos.

O golo do empate do Blackpool chegou já no segundo tempo, aos 57 minutos, por intermédio de Josh Bowler.

Este resultado põe fim à série de cinco triunfos consecutivos do Fulham. O conjunto londrino mantém-se na liderança do Championship com mais cinco pontos do que o Blackburn, que também empatou esta tarde, no terreno do Luton (0-0).

Quem aproveitou estas duas «escorregadelas» foi o Bournemouth, que bateu o Barnsley (1-0) e continua no terceiro lugar, mas a apenas um ponto do segundo classificado.

Nos outros jogos desta tarde, o Hull City venceu em casa o Swansea, por 2-0, o mesmo resultado com que o Millwall bateu o West Brom.

Preston e Bristol City empataram a duas bolas, enquanto o Queens Park Rangers goleou o Reading, por 4-0. Já o Middlesbrough, derrotou o Conventry com um golo de Sporar e segue no sexto e último lugar de acesso ao play-off de subida à Premier League.