O jovem tunisino Hannibal Mejbri tem sido presença habitual nas sessões de treino do Manchester United e mostra-se rendido a Cristiano Ronaldo.

«Convivo com a pessoa que mais trabalhou no mundo do futebol: Cristiano Ronaldo», disse em entrevista ao Onze Mundial.

«Só posso aprender com ele. Cristiano está no mais alto nível, sentes a experiência que ele tem. Quando for necessário marcar o golo da vitória, ele aparece para o fazer. Ele está sempre lá quando precisas dele. Ao vivo, é muito impressionante. De frente para o golo, é incrível», acrescentou.

Apesar de jogar mais recuado no terreno, a jovem promessa dos red devils idolatra Ronaldo desde muito cedo.

«Ele é um grande companheiro de equipa. Se precisares de conselhos, ele vai estar disponível. Acompanho-o pela televisão desde pequeno, então nem sei muito bem como falar com ele. Mas estar com ele é especial. Treino com um dos maiores jogadores da história do futebol, aprendo a toda a hora. Reparo em tudo o que ele faz», vincou.

Hannibal, de 19 anos, revelou ainda alguns segredos do internacional português, tal como os banhos de sol, que não passam despercebidos a ninguém.

«Quando o vês no dia a dia, percebes que para ele só existe isso: trabalho. Ele faz o que é bom para o seu corpo. Um dia fez sol em Manchester. Vi que ele estava a apanhar sol sem camisola. Perguntei: 'Porque fazes isso?' Ele respondeu: 'Porque é bom, tem vitaminas'», contou.

«Desde aquele dia, apanho sempre sol. Também olho para as refeições dele e tento ter a mesma coisa no meu prato. Ele é um bom exemplo para todo o grupo.»