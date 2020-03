Ao Al-Ain, equipa treinada por Pedro Emanuel, perdeu neste sábado por 3-1, em casa do Al-Jazira, clube do antigo treinador do Sporting, Marcel Keizer.

A equipa do treinador português até chegou primeiro à vantagem, por Kodjo Laba, mas o Al-Jazira empatou ainda na primeira parte e deu a volta ao resultado no segundo tempo.

Com este resultado, Pedro Emanuel mantém o segundo lugar da liga dos Emirados árabes Unidos (EAU), mas fica agora a seis pontos do líder, o Al-Ahli e vê o Al-Jazira de Marcel Keizer encurtar para apenas um ponto a distância para o segundo lugar.

Veja os golos da partida: