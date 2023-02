Depois de nova vitória no Paulista, Abel Ferreira mostrou-se incomodado por ter sido uma vez mais questionado acerca de Endrick, jovem brasileiro que já foi vendido ao Real Madrid.



«As pessoas dizem que não gosto da imprensa, mas vou dar-lhe a oportunidade de fazeres outra questão. Não quer? Pronto. O agente do Endrick liga-vos e pede-vos para perguntarem individualmente em todas as conferências? Não façam perguntas individuais. Não há um santa conferência de imprensa em que não falem desse grande jogador. Todos temos de ser criativos. É a mesma pergunta em todas as conferências. Deixem o miúdo em paz», referiu, citado pelo Globo Esporte.



O técnico do Verdão comentou ainda a derrota do Flamengo, do compatriota Vítor Pereira, contra o Al Hilal nas meias-finais do Mundial de Clubes.



«O Flamengo ficou sem um jogador cedo. Isso condiciona toda a história do jogo. Não me vou alongar sobre isso, já tenho muitos problemas aqui. O que posso dizer é que o futebol brasileiro foi considerado o mais competitivo. Eu faço uma pergunta. Não estou a defender ninguém, atenção. Os campeonatos europeus vão a meio enquanto nós começámos a treinar em janeiro e temos logo o Mundial como aconteceu com o Flamengo. Na Europa já estão em velocidade de cruzeiro. É desigual. É uma dificuldade que tem o Palmeiras, Flamengo, Corinthians opu São Paulo», disse.