João Félix foi eleito o melhor jogador da época no Atlético Madrid.

«Quero agradecer aos adeptos que votaram agora em mim e que votaram também para os prémios de jogador do mês», disse o avançado português, considerado o preferido pelos apoiantes do Atlético.

A temporada de Félix foi marcada por algumas lesões - a última afastou-o da competição no último mês - mas, ainda assim, o ex-jogador do Benfica esteve presente em 35 jogos e fez dez golos e cinco assistências. «Senti-me bem. Comecei lesionado e terminei lesionado, mas senti-me bem durante a temporada. Umas vezes a jogar e outras não, mas senti-me bem e há sempre que melhorar», vincou em declarações reproduzidas no site do Atlético.

João Félix aproveitou para projetar a próxima temporada, isto depois de um ano no qual os colchoneros não conseguiram defender o título de campeões de Espanha nem conquistar qualquer troféu.« Não próxima época temos de ser um pouco mais regulares, o que não aconteceu nesta temporada. Com a equipa que temos, vamos lutar por títulos. Tenho muita confiança de que podemos ganhar títulos no próximo, mas temos todos de começar com vontade e ter estar fome de títulos e de vitórias», apontou.