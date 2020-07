O futebolista português Ângelo Meneses sagrou-se, esta terça-feira, campeão nacional da I Liga da Arménia pelo FC Ararat, após a vitória sobre o Noah, por 2-0.

No jogo entre primeiro e segundo classificados, da 10.ª e última jornada da fase final, o Ararat precisava apenas de não perder, porque partia para jogo com um ponto de vantagem sobre o Noah.

Ângelo Meneses foi titular no triunfo, garantido com golos de Narsingh (16m) e Otubanjo (45m), o que ditou os 52 pontos finais do Ararat, para os 48 do Noah, vice-campeão.

O defesa português, que fez parte da subida do Famalicão à I Liga na época passada, ajudou ao segundo título de um clube que apenas foi fundado em 2017.