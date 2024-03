O internacional português Gonçalo Ramos integra o onze ideal da 25.ª jornada da liga francesa.

O antigo avançado do Benfica foi titular e marcou um golo no empate caseiro do Paris Saint-Germain com o Reims (2-2).

Na equipa da jornada figura ainda o ex-FC Porto Chancel Mbemba, totalista na vitória do Marselha sobre o Nantes (2-0).