O Marselha chegou às cinco vitórias consecutivas ao derrotar o Nantes por 2-0, em casa, na 25.ª jornada do campeonato francês.

A grande figura do encontro foi Pierre-Emerick Aubameyang, que bisou, com golos aos 17 e 79 minutos.

Esta vitória mantém o Marselha no sétimo lugar, agora com 39 pontos, a um do Nice, que perdeu nesta jornada e está em zona de acesso às provas europeias. Por sua vez, o Nantes ocupa a 16.ª posição, com 25 pontos, os mesmos do Lorient, que está em zona de «salvamento».