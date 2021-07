Wanya Marçal assinou um contrato profissional válido até 2024 com o Leicester e vai ser integrado no plantel principal dos foxes, sabe o Maisfutebol.



O médio ofensivo tem 18 anos, está há várias épocas na formação do Leicester e tem nacionalidade portuguesa e angolana. Wanya já foi, de resto, convocado para os trabalhos da Seleção Nacional de sub18 e aguarda a primeira internacionalização.



Wanya nasceu em Inglaterra e é filho de pais angolanos e portugueses. Dois dos seus irmãos, Cheyenn e Gio, também jogam nas camadas jovens do clube inglês.



O desenvolvimento do futebolista na última época foi enorme e despertou o interesse de vários clubes. PSV, Inter e Benfica mostraram interesse na sua contratação, mas a assinatura de contrato profissional e integração no plantel principal do Leicester fizeram-no optar pela permanência em Inglaterra.