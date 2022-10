João Palhinha trocou o Sporting pelo Fulham no último verão e não demorou a afirmar-se na Premier League, onde leva dois golos marcados em nove jogos.

O médio internacional português admite a satisfação pela mudança para o campeonato inglês, que considera ser à imagem dele.

«Estou a usufruir muito da Liga competitiva que é a Premier League. Sinto que é um campeonato à minha imagem, agressivo, no bom sentido da palavra. É uma liga que exige muito dos jogadores, mas estou contente por estar aqui», começou por dizer, em entrevista à Eleven Portugal.

«Estou muito agradado com a liga, com o respeito e o carinho que as pessoas já demonstram ter por mim. Isso tudo mexe comigo quando vou para dentro de campo», acrescentou.

Palhinha enaltece a competitividade do campeonato e defende que «é isso que faz desta liga tão mágica.»

«Já deu para ver que todos os jogos que tivemos, tanto podíamos vencer como perder. Mesmo quando jogamos contra as equipas de topo. Perdemos com o Arsenal e o Tottenham, mas sentimos que podíamos ter vencido os dois. E o contrário também já aconteceu: vencermos e sentir que podia ter dado para o outro lado», sublinha.

Já sobre a relação com Marco Silva, treinador português que treina o Fulham, o jogador de 27 anos acredita que o técnico é uma das razões para o bom momento que ele atravessa.

«O mister ajudou-me muito porque é a minha primeira experiência fora de Portugal e temos muita facilidade em comunicar. Ele mostra-me muitos vídeos do que quer de mim e o que quer que eu continue a melhorar. Se estou a crescer e a dar nas vistas, é também graças a ele. Também me sinto melhor desde que cheguei aqui e isso também tem a ver com o trabalho que ele tem vindo a fazer comigo», resume.